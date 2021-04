Næsehårstrimmer: Fjerner smertefrit uønskede hår

Klik tilbehørsdelen på for at fjerne uønsket hår fra ører og næse, helt smertefrit. Næsehårstrimmernes unikke teknologi med roterende skær, garanterer hurtige og effektive resultater uden tryk eller ubehag. Næsehårstrimmerens specialdesign betyder, at at du aldrig kan skære dig.