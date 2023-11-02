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Gratis fragt fra 300 DKK
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Trim, style og barber
3 x Original
Passer til alle OneBlade-håndtag
Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug* for at bevare den friske fornemmelse
Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.
Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse
4.0
ud af 5
183
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Bekræftet køber
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Fordele
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Ulemper
Ej upptäckt några ännu
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Fordele
Kan allt i stort sett.
Ulemper
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
DEXTER123
21/04/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent
I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.
Fordele
Makes shaving quicker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.