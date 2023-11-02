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  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder

Udgået

OneBlade4 x udskiftningsskær

QP240/50

4
| (183) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Trim, kant og barber hår i alle længder
Det dobbelte beskyttelsessystem, som består af en glidebelægning kombineret med afrundede spidser, gør barberingen nemmere og behagelig. Barberingsteknologien har en kniv med hurtig bevægelse, som giver fuld effekt i alle hårlængder
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

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4-pak barberblade

Trim, kant og barber hår i alle længder

  • Trim, style og barber

  • Original

  • Passer til alle OneBlade-modeller

  • Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug* for at bevare den friske fornemmelse

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Skær, der ikke slides let

Skær, der ikke slides let

Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

183

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

02/11/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fordele

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Ulemper

Ej upptäckt några ännu

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fordele

Kan allt i stort sett.

Ulemper

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

21/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent

I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.

Fordele

Makes shaving quicker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.