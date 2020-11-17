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Udgået
Trim, style, barber
Til alle skæglængder
Præcisionskam med 14 længder
Genopladelig, våd og tør brug
Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.
Trim skægget til en ensartet længde med den medfølgende justerbare præcisionskam. Drej knappen til en af de 14 låste længdeindstillinger, og få alt fra skægstubbestil til tæt trimning og et længere skæg.
Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.
4.3
ud af 5
1414
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Mox110
17/11/2020
Danmark
Super lækker barbermaskine
Kan klart anbefales, holder batteri virkelig længe, skarpt blad i lang tid, Barberer pænt
Fordele
Se anmeldelse
Ulemper
Ingenting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QP6510/20 OneBlade Pro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QP6510/20 OneBlade Pro
bruger1234
20/01/2020
Danmark
Utrolig god maskine
Plejer at døje med skægpest og irriteret hud, men ikke efter jeg valgte at bruge denne maskine! Kan klart anbefales
Fordele
Nem at bruge og vedligeholde
Ulemper
Måtte kæmpe med at få indpakningen op
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6510/60 Ansigt
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6510/60 Ansigt
NickR
09/11/2018
Danmark
Rigtig god og barbere super
Rigtig god, den holder på batteri i lang tid samt den barbere tæt og er super nem at rense i det den er vandtæt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QP6510/20 OneBlade Pro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QP6510/20 OneBlade Pro
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.
Passer til alle oneblade-skærprodukter: undtagen for QP4xx