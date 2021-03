Den nye måde at trimme, style og barbere på!

Philips OneBlade er et revolutionerende multiværktøj, som kan trimme, style og barbere alle skæglængder med ét og samme barberhoved. Nu slipper du for at anvende forskellige værktøjer og gå igennem flere trin for at pleje dit skæg. OneBlade klarer det hele. Denne model fås også med en justerbar trimmekam med 14 forskellige længdeindstillinger, så du kan eksperimentere med flere forskellige skægstile. Desuden er denne model i OneBlade-serien blevet tildelt Reddot IF design awards 2016 for sin æstetiske og innovative formgivning. Se alle fordelene