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  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber

Udgået

OneBlade ProAnsigt

QP6530/15

4.3
| (1900) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Trim, style, barber
Philips OneBlade Pro er en revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.
Se alle fordele
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

Alle skæglængder

Trim, style, barber

  • Genopladeligt li-ion-batteri

  • Præcisionskam med 12 længder

  • Våd og tør brug

  • Batteriindikator

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

Trim det ned

Trim det ned

Trim til din foretrukne stubbelængde. Din Philips OneBlade leveres med en præcisionskam med 12 længder, som du kan bruge til at skabe alt fra skægstubbestil til tæt trimning og længere skægstyling.

Ret kanter til

Ret kanter til

Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.

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Priser

  • Award image AWARD-3112060

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

1900

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

14/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Nem at bruge

Super nemt at bruge Holder strøm helt ok Udskiftning af tilbehør nemt

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansigt + krop

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansigt + krop

05/07/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fungerer godt og effektivt.

Den kan godt konkurrere med lignende produkter på markedet. Den barberer tæt og elegant.

Fordele

Den er rimelig billig og effektiv.

Ulemper

ingenting

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6651/61 Ansigt + krop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6651/61 Ansigt + krop

04/10/2022

Danmark

Danmark

Phillips Oneblade!

Den klipper tæt og skærer ikke i huden. Dens batteriholdbarhed er virkelig lang. Det, at hovedet kan roteres, gør en stor forskel. Jeg vil klart anbefale Philips One Blade.

Fordele

Klipper tæt, holder batteri, bladet er effektivt

Ulemper

Den er lidt svær at style skæg med

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6541/15 Ansigt + krop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6541/15 Ansigt + krop

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.