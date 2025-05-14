Jeg har nu testet denne OneBlade Pro i et par uger og jeg må sige at den lever op til alle mine forventninger. I pakken modtager man selve maskinen, 2 barberblade, en kam til trimning i forskellige længder, en beskyttelseskam til sensitive områder samt en oplader. Da jeg modtog dette produkt var det første jeg bemærkede at den kom uden strøm, dette var dog ikke det største problem da den gik fra 0% til 100% på cirka 30 minutter og jeg har stadig ikke haft behov for at lade den op, selvom jeg har brugt den nærmest dagligt. Batterilevetiden er derfor glimrende. Jeg har benyttet dette produkt til både styling og trimning af skæg og igen må jeg sige at den lever helt op til mine forventninger, den medfølgende kam giver rig mulighed for at vælge den helt korrekt længde og at påsætte kamen er også ligetil. At benytte produktet til trimning er heller ikke noget problem, den giver en tæt barbering, dog ikke så tæt som en traditionel skraber, men helt fint til daglig trimning plus man undgår at skade huden og rødme. Rengøring af produktet er også en fornøjelse da det er vandtæt, så efter endt barbering stikker man den bare ind under vandhanen og så er det klaret. For at opsummere, til dagligt brug er dette produkt helt sublimt og lever bestemt op til alle mine forventninger for en barbermaskine til dagligt brug, leder man dog efter en maskine der kan give følelsen af en proffessionel barbering er man nok stadig nødt til at gå til barberen.