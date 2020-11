Perfekt skæg, mindre snavs

Slip for det snavs, som der plejer at være i badeværelset, når du trimmer skæg. Philips Vacuum Trimmer har en indbygget vakuumsystem, som opfanger de afklippede hårstrå direkte. Trimmeren har 18 forskellige længdeindstillinger fra 1-18 mm. Denne effektive stub- og skægtrimmeren giver et førsteklasses trimmeresultat og en renere håndvask efter brug. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene. Se alle fordelene