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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1

Udgået

arcitecElektrisk shaver

RQ1060/20

3.9
| (17) Anmeldelser

1 pris

Den bedste shaver fra the world's No. 1
Til manden, der kun vil have det allerbedste: Den elektriske Philips arcitec-shaver RQ1060 kombinerer Flex & Pivot Action med Triple Track-skærene, der giver en perfekt tæt barbering selv på halsen.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Perfekt tæt, selv på halsen

Den bedste shaver fra the world's No. 1

  • Med spejldisplay

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

17

Anmeldelser

2

26/07/2015

Danmark

Danmark

Perfect, intet mindre.

Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 