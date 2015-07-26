Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
RQ1060/20
Med spejldisplay
Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Priser
3.9
ud af 5
17
Anmeldelser
Erik70
26/07/2015
Danmark
Perfect, intet mindre.
Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.