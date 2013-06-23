Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
RQ1085/22
Med Jet Clean-system
Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Priser
3.7
ud af 5
7
Anmeldelser
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.