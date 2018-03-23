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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1

Udgået

arcitecElektrisk shaver

RQ1090

3.8
| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

1 pris

Den bedste shaver fra the world's No. 1
Til manden, der kun vil have det allerbedste: arcitec kombinerer Flex & Pivot Action med TripleTrack-skær, der giver en perfekt tæt barbering selv på halsen.
Se alle fordele

Perfekt tæt, selv på halsen

Den bedste shaver fra the world's No. 1

  • Med indikator for barberingsminutter

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Electric shaver

18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.