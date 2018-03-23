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Udgået
Med indikator for barberingsminutter
Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Priser
3.8
ud af 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Electric shaver
sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat