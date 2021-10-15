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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
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  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1
  • Den bedste shaver fra the world's No. 1

Udgået

arcitecElektrisk shaver

RQ1095/21

4
| (66) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

1 pris

Den bedste shaver fra the world's No. 1
Til manden, der kun vil have det allerbedste: arcitec kombinerer Flex & Pivot Action med TripleTrack-skær, der giver en perfekt tæt barbering selv på halsen.
Se alle fordele

Perfekt tæt, selv på halsen

Den bedste shaver fra the world's No. 1

  • Med Jet Clean-system

  • Med LED-display

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

66

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

15/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item

Fordele

Always a good shave

Ulemper

Cannot obtain spares after 12 years

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/21 Electric shaver

07/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Buy the best It will give years of great shaving

This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver

18/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best Philishave ever

I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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