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Udgået
Med Jet Clean-system
Med LED-display
Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
Priser
4.0
ud af 5
66
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Fordele
Always a good shave
Ulemper
Cannot obtain spares after 12 years
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.