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Udgået

Skær

RQ10/40

3.8
| (52) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Få en tæt barbering
Hvert år rejser dine skær op ad Mt. Everest... 10 gange! Efter et så stort stykke arbejde kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
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Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

52

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

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