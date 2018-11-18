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Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
3.8
ud af 5
52
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden