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Udgået

Skær

RQ10/51

3.8

| (52) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Få en tæt barbering

Hvert år bestiger dine skær Mount Everest... 49 gange! Efter en så hård udfordring kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.

Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • Flex & Pivot Action

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Flex & Pivot Action følger alle kurver

Tre individuelt fleksible skær i en skærenhed, der drejer i alle retninger. Denne unikke kombination sikrer optimal hudkontakt med konturer og kurver og fanger selv de mest problematiske hår på halsen.

Klik nemt af eller på

Klik nemt af eller på

Forny din barberingsenhed nemt vha. af vores klik af/på-system

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

52

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ10/50 scheerhoofden

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