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  • Blød berøring, glat hud
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  • Blød berøring, glat hud
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Udgået

Shaver series 7000 SensoTouchElektrisk shaver til våd og tør barbering

RQ1145/16

3.8
| (112) Anmeldelser
Blød berøring, glat hud
Philips SHAVER series 7000 giver en blød berøring og en glat barbering. GyroFlex 2D-systemet tilpasser sig nemt til dit ansigts kurver og barberer selv de korteste stubbe med sine DualPrecision-skær.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Blød berøring, glat hud

  • DualPrecision og GyroFlex2D

  • 45 min. ledningsfri/1 t. opladning

Skærenhedens riller og huller fanger selv de korteste hår

Skærenhedens riller og huller fanger selv de korteste hår

DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Patenterede Super Lift and Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Patenterede Super Lift and Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

2-vejs fleksible hoveder tilpasser sig let til kurven

2-vejs fleksible hoveder tilpasser sig let til kurven

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

112

Anmeldelser

22/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Very pleased

I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

22/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Very pleased

I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

17/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

simple to use

easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 