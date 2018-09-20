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  • Blød kontakt, glat barbering
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  • Blød kontakt, glat barbering
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Udgået

Shaver series 7000 SensoTouchElektrisk shaver til våd og tør barbering

RQ1155/17

3.9
| (246) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Blød kontakt, glat barbering
Den nye elektriske shaver Philips SensoTouch RQ1155 giver en blød berøring og en glat barbering. GyroFlex 2D-systemet justerer sig nemt efter dit ansigts kurver og barberer selv de korteste stubbe med sine DualPrecision-skær.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Blød kontakt, glat barbering

  • DualPrecision og GyroFlex2D

  • 50 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Præcisionstrimmer

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

DualPrecision barberer selv de korteste skægstubbe

DualPrecision barberer selv de korteste skægstubbe

DualPrecision-skær har riller til barbering af normale hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Shavere med Super Lift&Cut Action

Shavere med Super Lift&Cut Action

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

246

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

20/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value wet or dry shaving

I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

23/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great razor. My Best choice.

A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

08/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Delight

Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 