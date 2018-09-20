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Udgået
DualPrecision og GyroFlex2D
50 min. ledningsfri/1 t. opladning
Præcisionstrimmer
Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.
DualPrecision-skær har riller til barbering af normale hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
3.9
ud af 5
246
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
monsterp
20/09/2018
United Kingdom
Great value wet or dry shaving
I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kamiljp
23/02/2018
United Kingdom
Great razor. My Best choice.
A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Spudy
08/11/2015
United Kingdom
Delight
Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.