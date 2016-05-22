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Udgået
RQ1180/16
DualPrecision og GyroFlex2D
50 min. ledningsfri/1 t. opladning
Præcisionstrimmer og etui
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.
3.9
ud af 5
182
Anmeldelser
Bigge
22/05/2016
Sverige
Bekræftet køber
Utmärkta funktioner
Rakar väl. Rakar bekvämt och utan att det känns i huden. Går ganska tyst. Snabb och enkel laddning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Milanoman2810
14/03/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Nice unit
Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.