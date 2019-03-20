ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering
  • Få en tæt barbering

Udgået

Skær

RQ11/51

3.7
| (73) Anmeldelser
Få en tæt barbering
Hvert år bestiger dine skær Mount Everest... 49 gange! Efter en så hård udfordring kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • SensoTouch 2D

Udskiftningshoveder til SensoTouch 2D-shavere

Udskiftningshoveder til SensoTouch 2D-shavere

RQ11-udskiftningshovederne er kompatible med SensoTouch 2D-shavere (RQ11xx).

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

73

Anmeldelser

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.