Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tilmeld dig nu
Få tidlig adgang til vores Black Friday-udsalg
11
d
Dage
15
h
Timer
47
m
Minutter
27
s
Sekunder
Udgået
Ultimativ barberingsoplevelse
SensoTouch 3D RQ1250CC-shaveren er den mest avancerede elektriske Philips-shaver til dato og giver dig den ultimative barberingsoplevelse. GyroFlex 3D-systemet følger dit ansigts konturer og barberer alle hår med sine UltraTrack-skær.
UltraTrack og GyroFlex 3D
50 min. ledningsfri/1 t. opladning
Præcisionstrimmer
Jet Clean-system
GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig problemfrit hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.
Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Gå til reservedele og tilbehør
4.3
ud af 5
1002
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
20/02/2020
Norge
Bekræftet køber
Det nye skjærehodet er supert
Skjærehodet fungerer bedre enn før, og det føles nesten som å barbere med høvel.
Fordele
Tett rask barbering.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Dato for brug 2018-02-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Dato for brug 2018-02-20
Tålig
06/12/2018
Sverige
Bra maskin
Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Thogar
21/01/2016
Sverige
Bekræftet køber
Uppfyller mina förväntningar
Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.