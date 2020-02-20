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Udgået

Shaver series 9000 SensoTouchElektrisk shaver til våd og tør barbering

RQ1250/21

4.3

| (1002) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Ultimativ barberingsoplevelse

SensoTouch 3D RQ1250CC-shaveren er den mest avancerede elektriske Philips-shaver til dato og giver dig den ultimative barberingsoplevelse. GyroFlex 3D-systemet følger dit ansigts konturer og barberer alle hår med sine UltraTrack-skær.

Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med GyroFlex 3D-system

Ultimativ barberingsoplevelse

  • UltraTrack og GyroFlex 3D

  • 50 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Præcisionstrimmer

  • Jet Clean-system

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig problemfrit hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.

Shavere med Super Lift&Cut Action

Shavere med Super Lift&Cut Action

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

1002

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

20/02/2020

Norge

Norge

Bekræftet køber

Det nye skjærehodet er supert

Skjærehodet fungerer bedre enn før, og det føles nesten som å barbere med høvel.

Fordele

Tett rask barbering.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Dato for brug 2018-02-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Dato for brug 2018-02-20

06/12/2018

Sverige

Sverige

Bra maskin

Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning

21/01/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Uppfyller mina förväntningar

Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 