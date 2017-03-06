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Udgået
UltraTrack-hoveder
Intern trimmer
60 min.
GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig til hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.
Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
Priser
4.4
ud af 5
237
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Johnny
06/03/2017
Norge
Min beste barbermaskin hittil
Min forrige barbermaskin var også en Philips, som jeg også var fornøyd med, så det var ikke tvil om hvilket merke jeg skulle satse på nå når den gamle var begynt å bli slitt. Og valget på denne maskinen har jeg aldri angret på. Var på ferie i 7 uker, reiste med oppladet maskin, og først på siste barbering før hjemreise, kom det varsel om at den trengte lading. Barberingen går som en lek, og huden blir etterlatt glatt og fin. Har ingenting negativt å si om denne maskinen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
paka49
23/03/2018
Sverige
rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.
Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Fredde75
03/02/2016
Sverige
Grymt bra maskin!
Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver