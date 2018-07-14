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Udgået

SensoTouch 3DSkær

RQ12/40

2.8

| (336) Anmeldelser

Fornyelse giver bedre resultater

For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år.

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Fornyelse giver bedre resultater

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

SkinGlide-lavfriktionsbarberingsfladen på den elektriske shaver glider ubesværet hen over din hud og giver en nem, tæt barbering.

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skær med 50 % større barberingsflade

TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Den elektriske shaver med Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig valget mellem en komfortabel tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med brug af gel eller skum for ekstra hudkomfort.

Tekniske specifikationer

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2.8

ud af 5

336

Anmeldelser

14/07/2018

Danmark

Danmark

Helt nu maskine med det nye skær

Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

31/10/2010

Danmark

Danmark

Over skægget under næsen.

Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

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