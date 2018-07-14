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Udgået
RQ12/40
Fornyelse giver bedre resultater
For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år.
SkinGlide-lavfriktionsbarberingsfladen på den elektriske shaver glider ubesværet hen over din hud og giver en nem, tæt barbering.
TripleTrack-skærene med tre spor giver 50 % større barberingsflade end almindelige, roterende skær med kun et spor.
Den elektriske shaver med Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig valget mellem en komfortabel tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med brug af gel eller skum for ekstra hudkomfort.
2.8
ud af 5
336
Anmeldelser
Tobbermotter19
14/07/2018
Danmark
Helt nu maskine med det nye skær
Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær
lagermann
31/10/2010
Danmark
Over skægget under næsen.
Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud