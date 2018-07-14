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Udgået

skær

RQ12/50

2.8

| (336) Anmeldelser

Få en tæt barbering

I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.

Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • UltraTrack

  • Udskiftningsenhed

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig problemfrit hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.

Shavere med Super Lift&Cut Action

Shavere med Super Lift&Cut Action

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

336

Anmeldelser

14/07/2018

Danmark

Danmark

Helt nu maskine med det nye skær

Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

31/10/2010

Danmark

Danmark

Over skægget under næsen.

Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

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