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Udgået
Hi-fi i den allerbedste kvalitet
Philips Fidelio S1-hovedtelefoner er nøjagtigt udformet til at levere naturlig, afbalanceret lyd og gengive hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.
Lyd i høj opløsning
In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel
Semi-lukket bagsidearkitektur kombineret med store drivere i førsteklasses kvalitet sikrer en bedre basudvidelse, mens selve designet er optimeret til at minimere lydtab. Fronttrykudligningskanalerne giver mulighed for en mere detaljeret og afbalanceret lyd, som reducerer tillukningseffekten og giver en mere naturlig lytteoplevelse.
Fidelio S1-øretelefonerne er ergonomisk formede, så de passer til dit øres naturlige kurver, samtidig med at de udligner trykket. Letvægtskonstruktionen i aluminium og de fremragende materialer sikrer, at de er behagelige i lang tid, så du kan opleve ægte komfort, mens du nyder musikken fuldt ud.
Metalkabinettet er omhyggeligt specialudviklet til at mindske resonans og vibrationer og levere en autentisk, præcis lyd med utrolige lyddetaljer.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
antonio54
16/05/2012
Italia
questo prodotto ha caratteristiche buone
il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage