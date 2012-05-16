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Udgået

FidelioHovedtelefoner med mikrofon

S1SB/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Hi-fi i den allerbedste kvalitet

Philips Fidelio S1-hovedtelefoner er nøjagtigt udformet til at levere naturlig, afbalanceret lyd og gengive hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.

Se alle fordele

Uanset hvor du er

Hi-fi i den allerbedste kvalitet

  • Lyd i høj opløsning

  • In-ear

  • Ultrabløde silikonepuder

  • Fladt kabel

Semi-lukket bagsidedesign til lydbalance og basudvidelse

Semi-lukket bagsidearkitektur kombineret med store drivere i førsteklasses kvalitet sikrer en bedre basudvidelse, mens selve designet er optimeret til at minimere lydtab. Fronttrykudligningskanalerne giver mulighed for en mere detaljeret og afbalanceret lyd, som reducerer tillukningseffekten og giver en mere naturlig lytteoplevelse.

Ergonomiske øretelefoner, der passer perfekt og udligner trykket

Ergonomiske øretelefoner, der passer perfekt og udligner trykket

Fidelio S1-øretelefonerne er ergonomisk formede, så de passer til dit øres naturlige kurver, samtidig med at de udligner trykket. Letvægtskonstruktionen i aluminium og de fremragende materialer sikrer, at de er behagelige i lang tid, så du kan opleve ægte komfort, mens du nyder musikken fuldt ud.

Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans

Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans

Metalkabinettet er omhyggeligt specialudviklet til at mindske resonans og vibrationer og levere en autentisk, præcis lyd med utrolige lyddetaljer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche buone

il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

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