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Udgået

Philips Fidelio FidelioHovedtelefoner med mikrofon

S2KB/00

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Hi-fi i den allerbedste kvalitet

Philips Fidelio S2-hovedtelefonerne er nøjagtigt udformet, så de kan levere naturlig, afbalanceret lyd og åbenbare hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.

Se alle fordele

Uanset hvor du er

Hi-fi i den allerbedste kvalitet

  • Lyd i høj opløsning

  • In-ear

  • Ultrabløde silikonepuder

  • Fladt kabel

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.

Kraftfulde 13,5 mm neodymdrivere til en uovertruffen lyd

Kraftfulde 13,5 mm neodymdrivere til en uovertruffen lyd

Hver højttalerdriver bliver omhyggeligt håndplukket, finindstillet og testet, inden den parres, for at sikre, at den leverer den mest afbalancerede, naturlige lyd. 13,5 mm driverne udnytter de kraftfulde neodymmagneter til at levere en dyb basvirkning, gennemsigtige mellemfrekvenser og forfinede høje frekvenser.

Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og holdbarhed

Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og holdbarhed

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/02/2018

Sverige

Sverige

Otroligt lätta och sköna.

Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic

29/01/2021

Sverige

Sverige

In ear metal

They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.

Fordele

Great sound, sound stage

Ulemper

Heavy, needs amplifier

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic

Dato for brug 2019-01-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic

Dato for brug 2019-01-29

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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