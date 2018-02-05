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Udgået
Hi-fi i den allerbedste kvalitet
Philips Fidelio S2-hovedtelefonerne er nøjagtigt udformet, så de kan levere naturlig, afbalanceret lyd og åbenbare hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.
Lyd i høj opløsning
In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel
Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.
Hver højttalerdriver bliver omhyggeligt håndplukket, finindstillet og testet, inden den parres, for at sikre, at den leverer den mest afbalancerede, naturlige lyd. 13,5 mm driverne udnytter de kraftfulde neodymmagneter til at levere en dyb basvirkning, gennemsigtige mellemfrekvenser og forfinede høje frekvenser.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Blake44
05/02/2018
Sverige
Otroligt lätta och sköna.
Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic
Hd 1505 fan
29/01/2021
Sverige
In ear metal
They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.
Fordele
Great sound, sound stage
Ulemper
Heavy, needs amplifier
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic
Dato for brug 2019-01-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio S2KB Headphones with mic
Dato for brug 2019-01-29