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Udgået
S2LB/00
Hi-fi i den allerbedste kvalitet
Philips Fidelio S2-hovedtelefonerne er nøjagtigt udformet, så de kan levere naturlig, afbalanceret lyd og åbenbare hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.
Lyd i høj opløsning
In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel
Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.
Hver højttalerdriver bliver omhyggeligt håndplukket, finindstillet og testet, inden den parres, for at sikre, at den leverer den mest afbalancerede, naturlige lyd. 13,5 mm driverne udnytter de kraftfulde neodymmagneter til at levere en dyb basvirkning, gennemsigtige mellemfrekvenser og forfinede høje frekvenser.
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