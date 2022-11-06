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  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
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  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation
  • Reducerer hudirritation

Udgået

Shaver series 6000Våd og tør elektrisk shaver

S6610/11

4.3
| (760) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

2 Priser

Reducerer hudirritation
Philips Series 6000 giver en perfekt ren barbering og reducerer samtidig hudirritation. Den har en antifriktionsbelægning, som skaber en blød overflade, som uden problemer glider over din hud, og derfor giver mindre irritation.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med antifriktionsbelægning

Reducerer hudirritation

  • MultiPrecision-skær

  • Antifriktionsbelægning

  • MultiFlex-hoved

  • Værntilstand

MultiPrecision-skærene barberer mere effektivt, også ved korte skægstubbe

MultiPrecision-skærene barberer mere effektivt, også ved korte skægstubbe

Få en hurtig og tæt barbering. MultiPrecision-skærene løfter både lange og korte hår for at klippe dem - og eventuelt resterende skægstubbe - med nogle få strøg.

Antifriktionsbelægningen giver en ubesværet og glat barbering

Antifriktionsbelægningen giver en ubesværet og glat barbering

En særlig belægning på barberringene er designet til at reducere friktionen på huden og giver en ubesværet og glat barbering, der minimerer hudirritation.

5D-konturfølgende for en behagelig barbering

5D-konturfølgende for en behagelig barbering

Fleksible hoveder med 5 retninger og 5 uafhængige bevægelser følger ansigtets konturer og gør, at shaveren glider over huden på en behagelig måde med minimal modstand.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

760

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

06/11/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super barbermaskine

Bedste maskine til dato .Den er støjsvag og barberer meget tæt og nem at rengøre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskine til effektiv og beskyttende barbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskine til effektiv og beskyttende barbering

25/10/2019

Norge

Norge

En kjempegod barbermaskin

[Employee of philipsglobal] Jeg har all den tid det har vært nødvendig å barbere meg opplevd hudirritasjon og klarte ikke barbere meg særlig hyppig før uten vondt her og der. Så fik jeg øye på denne, som skal være ekstra skånsom. Vel verdt ett forsøk, tenkte jeg... Med denne maskinen i hus ble jeg derimot positivt overrasket, og bruker den til daglig med største velbehag, 1: Maskinen er skånsom mot huden selv ved tørr barbering, siden jeg kan roe ned hastigheten når jeg barberer følsomme områder. resultatet ble så å si null irritasjon, og det på første forsøk! 2: Maskinen tar svært grundig, og lugger ikke, og den er ganske rask. Fjeset er så å si uten skjegg på ett par minutter. det belaster huden en del mindre med en effektiv maskin som denne. 3: En time på lading, så er den klar for mange nye runder. kort ladetid betyr at jeg kan sette den på når jeg står opp, og reise hjemmefra glattbarbert allikevel. Hittil ikke hatt bruk for hurtiglading, men det føles ekstra trygt at den skal greie seg med kortere tid også skulle jeg ha en stresset periode. 4: den veier praktisk talt ingen ting, og har ett godt gummibelegg slik at det skal mer til før jeg mister taket selv om den skulle bli med en tur i dusjen. praktisk! litt ekstra tilbehør er også svært praktisk til en liten stuss av hår ellers i ansiktet. lett montert/demontert så snart man har fått teknikken på det. 5: vedlikeholdet er lettvint og godt beskrevet, slik at jeg lett holder maskinen pen etter hver bruk. tar maks ett minutts tid eller to.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskin for effektiv og beskyttende barbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskin for effektiv og beskyttende barbering

08/05/2019

Sverige

Sverige

Väldigt nöjd

Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 