Mindre hudirritation

Philips 6000-serien giver effektiv glatbarbering og reducerer samtidig hudirritation. Antifriktionsbelægningen gør, at barbermaskinen glider nemt hen over huden og minimerer rødme og irritation. Denne model har indbygget SmartClick-præcisionstrimmer samt næsehårstrimmer og leveres med et hårdt opbevaringsetui. Se alle fordelene