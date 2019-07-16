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  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
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  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
  • Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering

Udgået

Shaver series 7000Våd og tør elektrisk shaver

S7311/12

4.1
| (2712) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering
Philips 7000-serien beskytter mod de vigtigste tegn på hudirritation. SkinGlide-ringe med antifriktionsbelægning får barbermaskinen til at glide hen over ansigtet uden besvær. Dens knive skærer tæt og beskytter huden selv med 3 dage gamle skægstubbe.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Philips' foretrukne på følsom hud*

Glider jævnt hen over huden og giver en sensitiv barbering

  • SkinGlide-ringe

  • GentlePrecision PRO-skær

  • SmartClick-præcisionstrimmer

SkinGlide-ringe med friktionsreducerende belægning, der får shaveren til at glide ubesværet

SkinGlide-ringe med friktionsreducerende belægning, der får shaveren til at glide ubesværet

Oplev en mere behagelig barbering med friktionsreducerende SkinGlide-ringe belagt med mikrokugler. Tusindvis af bittesmå glaslignende, afrundede kugler mindsker friktionen og overflademodstanden mellem shaveren og huden. Det får shaveren til at glide jævnt og nemt og medvirker til at beskytte mod hudirritation.

Skærene beskytter huden og barberer tæt selv med 3 dage gamle skægstubbe

Skærene beskytter huden og barberer tæt selv med 3 dage gamle skægstubbe

Vores opdaterede skæresystem har hudbeskyttelsesteknologi, der er udviklet til kun at klippe hår og ikke hud. V-formede skær leder huden væk fra skærene og giver en tæt, glat barbering – selv på 3 dage gamle skægstubbe.

Fleksible hoveder, der kan bevæges i 5 retninger og følger konturerne med mindre tryk

Fleksible hoveder, der kan bevæges i 5 retninger og følger konturerne med mindre tryk

Vores fleksible shaverhoveder kan nemt bevæges i 5 retninger ved blidt at følge alle ansigtets og halsens konturer. Et mindre tryk er nødvendigt for en tæt barbering, og hudirritationen minimeres.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

2712

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

16/07/2019

Danmark

Danmark

Et rigtig godt prdukt!

Produktet fungerer rigtig godt, det at kunne rengøre det under vand er fantastisk. En nem og god måde at rengøre produktet på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7311/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7311/12 Våd og tør elektrisk shaver

19/01/2018

Danmark

Danmark

Super god shaver til prisen

En gennemtænkt og funktionel shaver der ubetinget kan anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7370/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7370/12 Våd og tør elektrisk shaver

24/11/2017

Danmark

Danmark

Den bedste shaver som jeg nogensinde har haft

Jeg får en super god barbering men den eneste kritik jeg har, er omkring rengøringssystemet der er svært at holde i ro så væsken ikke spildes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7710/26 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7710/26 Våd og tør elektrisk shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Philips' foretrukne på følsom hud – sammenlignet med andre Philips-shavere