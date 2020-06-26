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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GentlePrecision-blade, barberer tæt
SkinGlide-ringe for skånsom barbering
Våd- og tørbarbering
Personligt barberingsprogram i appen
Oplev en glat barbering med Philips’ avancerede mikrokugleteknologi. Barberringene er inspireret af glideprincipperne indenfor aerodynamik og er belagt med tusindvis af bittesmå, glaslignende kugler, hvilket giver maksimal hudkomfort.
Den elektriske shaver til følsom hud er udstyret med GentlePrecision-skær for at minimere træk i huden eller gentagne bevægelser på huden. Selv, når den bruges på 3-dages skægstubbe.
Denne elektriske shaver leveres komplet med en BeardAdapt-sensor, der aflæser skægtætheden. Den justerer derefter automatisk styrken til det aktuelle job. Nemt.
4.3
ud af 5
621
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
rask44
26/06/2020
Norge
fantastisk
Denne barberingsmaskinen er veldig bra,med tanke på hvis man har eksem og på tett barbering,kun 1 times lading,genial smart sak.
Fordele
jeg har eksem og er avhengig av skånsom og tett barbering,meget bra terningkast 5.
Ulemper
ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud
EspenO
07/10/2019
Norge
Effektiv og behagelig barbering
God barberingsmaskin som barberer raskt og effektiv,og føles behangelig. Spesielt interessant app som gir deg tilbakemeldinger på barberingsstilen din. Jeg har følsom hud i ansiktet, som gjør at jeg blir rød i huden etter barbering uavhengig av høvel oller maskin. Denne maskinen virker være skånsom mot huden, da jeg på langt nær får like rød hud som jeg pleier. Har kanskje både med at jeg har endret barberingsstilen (etter tips fra app) og selve barberbladene å gjøre. Batteritiden virker være bra, har kun ladet den en gang i løpet av en måneds tid. Ellers er det positivt med lysindikatorer som sier ifra når man bør tømme maskinen for skjeggstubber.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Jean
07/10/2019
Norge
Den beste barberingsmaskinen jeg har brukt!
Denne barbermaskinen har utrolig fleksible retningsblad slik at du kan nå hvor som helst i ansiktet ditt, og den glir perfekt fover ansiktet for en lett og tett barbering. Det er et anti-friksjonsbelegg som definitivt hjelper til med å forhindre irritasjon i ansiktet ditt, så perfekt for mennesker med sensitiv hud!! Det er en beskyttelsesmodus på enheten for å forhindre at du barberberer for kort. Vil absolutt anbefale denne barberingsmaskinen Kan brukes vått eller tørt, ja tilogmed med barberskum! ja du leste riktig! MED SKUM! Full ladet er brukstiden ca en time, noe som er bra. Har en LED-skjerm for å vise innstillinger / modus. Denne maskinen er absolutt et must have og gir god verdi for pengene.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.