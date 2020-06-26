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  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
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  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud
  • Vores bedste barbermaskine til sart hud

Udgået

Shaver series 7000Barbermaskine til sart hud

S7970/26

4.3
| (621) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Vores bedste barbermaskine til sart hud
Philips 7000-serien er vores bedste barbermaskiner til sart hud. Serien er nu blevet endnu bedre med en personligt tilpasset app, der giver vejledning og tips. Appen er udviklet i samarbejde med dermatologer og hjælper dig med at løse de hudproblemer, der kan opstå ved barbering. SkinGlide-ringene skaber en glat, friktionsfri overflade, som minimerer hudirritation, mens GentlePrecision-bladene giver en tæt barbering. Denne model har indbygget SmartClick-præcisionstrimmer og leveres med et hårdt opbevaringsetui og rengøringsstation.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Med GentlePrecision-barberblade, som giver en tæt barbering

Vores bedste barbermaskine til sart hud

  • GentlePrecision-blade, barberer tæt

  • SkinGlide-ringe for skånsom barbering

  • Våd- og tørbarbering

  • Personligt barberingsprogram i appen

SkinGlide-ringe med mikrokugler giver en glattere barbering

SkinGlide-ringe med mikrokugler giver en glattere barbering

Oplev en glat barbering med Philips’ avancerede mikrokugleteknologi. Barberringene er inspireret af glideprincipperne indenfor aerodynamik og er belagt med tusindvis af bittesmå, glaslignende kugler, hvilket giver maksimal hudkomfort.

En ansigtsshaver, der giver en tæt, men nænsom barbering

En ansigtsshaver, der giver en tæt, men nænsom barbering

Den elektriske shaver til følsom hud er udstyret med GentlePrecision-skær for at minimere træk i huden eller gentagne bevægelser på huden. Selv, når den bruges på 3-dages skægstubbe.

Tæt skæg har ikke en chance

Tæt skæg har ikke en chance

Denne elektriske shaver leveres komplet med en BeardAdapt-sensor, der aflæser skægtætheden. Den justerer derefter automatisk styrken til det aktuelle job. Nemt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

621

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

26/06/2020

Norge

Norge

fantastisk

Denne barberingsmaskinen er veldig bra,med tanke på hvis man har eksem og på tett barbering,kun 1 times lading,genial smart sak.

Fordele

jeg har eksem og er avhengig av skånsom og tett barbering,meget bra terningkast 5.

Ulemper

ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud

07/10/2019

Norge

Norge

Effektiv og behagelig barbering

God barberingsmaskin som barberer raskt og effektiv,og føles behangelig. Spesielt interessant app som gir deg tilbakemeldinger på barberingsstilen din. Jeg har følsom hud i ansiktet, som gjør at jeg blir rød i huden etter barbering uavhengig av høvel oller maskin. Denne maskinen virker være skånsom mot huden, da jeg på langt nær får like rød hud som jeg pleier. Har kanskje både med at jeg har endret barberingsstilen (etter tips fra app) og selve barberbladene å gjøre. Batteritiden virker være bra, har kun ladet den en gang i løpet av en måneds tid. Ellers er det positivt med lysindikatorer som sier ifra når man bør tømme maskinen for skjeggstubber.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

07/10/2019

Norge

Norge

Den beste barberingsmaskinen jeg har brukt!

Denne barbermaskinen har utrolig fleksible retningsblad slik at du kan nå hvor som helst i ansiktet ditt, og den glir perfekt fover ansiktet for en lett og tett barbering. Det er et anti-friksjonsbelegg som definitivt hjelper til med å forhindre irritasjon i ansiktet ditt, så perfekt for mennesker med sensitiv hud!! Det er en beskyttelsesmodus på enheten for å forhindre at du barberberer for kort. Vil absolutt anbefale denne barberingsmaskinen Kan brukes vått eller tørt, ja tilogmed med barberskum! ja du leste riktig! MED SKUM! Full ladet er brukstiden ca en time, noe som er bra. Har en LED-skjerm for å vise innstillinger / modus. Denne maskinen er absolutt et must have og gir god verdi for pengene.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 