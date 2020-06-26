I samarbeid med Philips har jeg nå testet Philips S7960 i 1 mnd. Frem til nå har jeg benyttet høvel. Hadde derfor store forventninger til å ta i bruk denne. Ved første oppstart lastet jeg ned appen #GroomTribe og koblet barbermaskinen til mobilen via denne. Jeg gikk igjennom stegene for å kalibrere maskinen til mitt behov. Og maskinen justerte deretter sensitiviteten til mitt behov og ønske basert på mine preferanser. Jeg liker slik teknologi så det var et pluss. Appen veileder og guider deg gjennom barberingen. Men her synes jeg den forventer vell lang barberingstid S7960 sitter godt i hånden og har ett godt grep. Ergonomisk er den god å holde og det føles naturlig i forhold til bevegelsene. Barbehodet følger huden lett og etterlater en myk og glatt hud. Det var overraskende hvor effektiv den var. Og det holder med en runde med små sirkulære bevegelser. Maskinen har god batteritid og i løpet av denne måneden har jeg kun ladet én gang. Barberer fantastisk både ved tørr barbering, med gel, og ikke minst i dusjen ved våt barbering. Personlig foretrekker jeg våt barbering. Deg gir en behagelig barbering som jeg føler er ekstra skånsom mot min hud Philips S7960 anbefales på det sterkeste! #shaver7000buzz #philipsnordics