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Udgået

GoGEARMinitablet med Android™

SA3CNT16K/12

3.2

| (10) Anmeldelser

Et utal af apps og spil lige ved hånden

GoGear Connect er den perfekte transportable underholdningsenhed. Download masser af Android-apps og spil. Nyd fyldig lyd fra dens lydisolerende hovedtelefoner, takket være FullSound og surround til film, eller fra dens kraftfulde indbyggede højttaler.

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Leveres med overlegen lyd

Et utal af apps og spil lige ved hånden

  • Connect 3

  • 16 GB*

Adgang til tusindvis af apps og spil via Android Market

Adgang til tusindvis af apps og spil via Android Market

Få fantastiske programmer fra Android Market. Du skal blot klikke på ikonet på din GoGear for at oprette forbindelse til Android Market via Wi-Fi og starte din søgning efter programmer udgivet af tredjepartsleverandører, som du har tillid til. Download spil, værktøjer og e-bøger eller programmer for at tilpasse din GoGear - gratis eller for et mindre beløb. Den klare, brugervenlige grænseflade gør det muligt for dig at browse intuitivt gennem programmer, som kan sorteres efter vurdering, kategori eller popularitet. Download programmer direkte til din GoGear, og få glæde af dem med det samme. GoGear gør livet på farten til en oplivende oplevelse.

FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen

Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen

Surroundlyd til film er en avanceret lydteknologi, der analyserer alle lydkilder på lydsporet til en film eller video for at genskabe et naturligt lydbillede med lydelementer, der er individuelt og præcist lokaliseret. De behandlede lydelementer leveres derefter direkte til hvert øre via øretelefoner. Surroundlyd til film genererer et naturligt akustisk rum, der er baseret på det faktiske indhold af lydsporet. Resultatet placerer lytteren lige i midten af handlingen og giver en overvældende surroundoplevelse - nøjagtigt som folkene bag filmen havde tænkt det.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.2

ud af 5

10

Anmeldelser

06/12/2011

Deutschland

Deutschland

Multimediatalent mit Android

Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™

22/07/2012

España

España

muy bueno el producto

acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™

07/03/2012

Nederland

Nederland

Helemaal goed !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 128 kbps MP3-kode.

  2. Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit operativsystem og din systemkonfiguration.

  3. 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

  4. Fra Philips