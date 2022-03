Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.