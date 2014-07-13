Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Letvægtskomfort
Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.
FM-transmission
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.
Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.
Der er ingen grund til at købe batterier for at komme i gang. Sæt blot batterierne i og nyd lyden!
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones