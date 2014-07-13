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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Letvægtskomfort

Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.

Se alle fordele

Trådløst

Letvægtskomfort

  • FM-transmission

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

Batteri medfølger, så du kan bruge produktet med det samme.

Der er ingen grund til at købe batterier for at komme i gang. Sæt blot batterierne i og nyd lyden!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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