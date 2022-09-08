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SBCHJ030/00
Fornyelse til sportsfolk
Stereolyd er netop blevet smartere. Vapor Flight sportshovedtelefoner med et fundamentalt nyt design, rettet mod sportsfolk og musikentusiaster, er små, lette og tre-vejs justérbare til ører i forskellige størrelser.
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.
Oplev en god, personlig tilpasning og optimal stabilitet, selv når du er aktiv eller på farten. Med tre-vejs justering er din komfort garanteret.
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