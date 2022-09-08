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Udgået

Hovedtelefon med ørekrog

SBCHJ030/00

Fornyelse til sportsfolk

Stereolyd er netop blevet smartere. Vapor Flight sportshovedtelefoner med et fundamentalt nyt design, rettet mod sportsfolk og musikentusiaster, er små, lette og tre-vejs justérbare til ører i forskellige størrelser.

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Tre-vejs justérbare sportshovedtelefoner

Fornyelse til sportsfolk

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.

15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.

En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.

3-vejs justering, så du får personlig komfort og stabilitet.

Oplev en god, personlig tilpasning og optimal stabilitet, selv når du er aktiv eller på farten. Med tre-vejs justering er din komfort garanteret.

Tekniske specifikationer

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