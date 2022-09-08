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SBCHJ055/00
Fornyelse til sportsfolk
Ægte træningsudstyr til dine ører. Sportsfolk over hele verden har rost Duro for deres komfort, lyd og stil. Duro efterkommer med halsremmen og den høje ydelse et udbredt ønske om at få hovedtelefoner, der passer bedre, har større lyd og svedafvisende ørepuder.
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
Denne 30 mm ørekapsel har den perfekte størrelse til uforvrænget lyd. Den er kompakt, så du får komfort, men samtidig stor nok til at give en tydelig, kraftig lyd.
Ved at bruge kobberbelagt aluminiumtråd (CCAW) til ørekapslens svingspole forbedres lydkvaliteten betydeligt.
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