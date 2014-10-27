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Udgået
SBM100ORG/00
Din bærbare alt-i-en-højttaler
Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via MicroSD-kort/lyd ind. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.
Orange
Dette system har en samlet udgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100ORG Altoparlante portatile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100ORG Altoparlante portatile