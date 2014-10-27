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Udgået

Bærbar højttaler

SBM100ORG/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Din bærbare alt-i-en-højttaler

Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via MicroSD-kort/lyd ind. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.

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Din bærbare alt-i-en-højttaler

  • Orange

AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Kompakt og mobil

Udgangseffekt på 1,5 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100ORG Altoparlante portatile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100ORG Altoparlante portatile

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