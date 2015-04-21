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Udgået
SBM100WHI/00
Din bærbare alt-i-en-højttaler
Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via MicroSD-kort/lyd ind. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.
Hvid
Du skal blot indlæse kortet med det ønskede indhold og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.
Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100WHI kannettava kaiutin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM100WHI kannettava kaiutin