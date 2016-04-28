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Udgået

Bærbar højttaler

SBM130ORG/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Din bærbare alt-i-en-højttaler

Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via USB/MicroSD-kort/AUX-indgange. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.

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Din bærbare alt-i-en-højttaler

  • Orange

  • USB

Nem afspilning fra USB/MicroSD-kort

Du skal blot indlæse det ønskede indhold på USB'en eller MicroSD-kortet og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.

Indbygget genopladeligt batteri

Kompakt og mobil

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130ORG Altavoz portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130ORG Altavoz portátil

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