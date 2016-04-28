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Udgået
SBM130ORG/00
Din bærbare alt-i-en-højttaler
Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via USB/MicroSD-kort/AUX-indgange. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.
Orange
USB
Du skal blot indlæse det ønskede indhold på USB'en eller MicroSD-kortet og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130ORG Altavoz portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SBM130ORG Altavoz portátil