Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst. - Forstør dette billede ved at klikke på billedet i billedgalleriet øverst på siden