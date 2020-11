Integreret hudfarvesensor, der giver ekstra sikkerhed

For at yde ekstra sikkerhed måler den integrerede hudfarvesensor den behandlede huds farve ved begyndelsen af hver behandling og af og til under behandlingen. Hvis den registrerer en hudfarve, som er for mørk for Lumea Essential, hører den automatisk op med at udsende impulser.