Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun to behandlinger med to ugers mellemrum, og optimale resultater efter fire til fem behandlinger med to ugers mellemrum. Resultaterne vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen med fire til seks ugers mellemrum. Tidsintervallet afhænger af den individuelle hårvækst.