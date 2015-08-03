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Udgået
Precision
Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.
Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun to behandlinger med to ugers mellemrum, og optimale resultater efter fire til fem behandlinger med to ugers mellemrum. Resultaterne vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen med fire til seks ugers mellemrum. Tidsintervallet afhænger af den individuelle hårvækst.
Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 1.500 frivillige.
Priser
4.1
ud af 5
113
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Sophenaz
03/08/2015
United Kingdom
Excellent, worth the money
Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Elowen5
26/04/2015
United Kingdom
It does what it says
I have dark, fine hair. I've been using Philips Lumea Precision for 1 1/2 year. This product worked well and as a result my skin is smooth and finaly hair free. It takes few uses to show the results and it's a time consuming procedure, but worth the effort as it saves time and money in future.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
tixy20
21/09/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
Such a Relief!!!
After a long period of being hairy and shaving, plucking, waxing etc it was great to finally find a product that deals with all that for me. It does say in the user guide to be patient as full effect will take up to six weeks and this is true. But using it every 2 weeks and being patient and shaving in between has certainly paid off. I now have no underarm hair, bikini stubble, dark hair above lip and smooth legs. Its the best beauty buy ever. Although initial outlay a bit expensive, in the long run it will save me hundreds and its so easy to use. Brilliant!! Will be recommending to all my girlie friends!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system