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  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
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  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst
  • Forebyg hårvækst

Udgået

LumeaIPL-hårfjerningssystem

SC2002/00

4.1
| (113) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

Forebyg hårvækst
Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem gør underværker for at forhindre ny hårvækst. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.
Se alle fordele

Glat hud hver dag i ansigtet og på kroppen

Forebyg hårvækst

  • Precision

Nyd glat hud hver dag

Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv

Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun to behandlinger med to ugers mellemrum, og optimale resultater efter fire til fem behandlinger med to ugers mellemrum. Resultaterne vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen med fire til seks ugers mellemrum. Tidsintervallet afhænger af den individuelle hårvækst.

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 1.500 frivillige.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.1

ud af 5

113

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

03/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, worth the money

Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

26/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says

I have dark, fine hair. I've been using Philips Lumea Precision for 1 1/2 year. This product worked well and as a result my skin is smooth and finaly hair free. It takes few uses to show the results and it's a time consuming procedure, but worth the effort as it saves time and money in future.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Such a Relief!!!

After a long period of being hairy and shaving, plucking, waxing etc it was great to finally find a product that deals with all that for me. It does say in the user guide to be patient as full effect will take up to six weeks and this is true. But using it every 2 weeks and being patient and shaving in between has certainly paid off. I now have no underarm hair, bikini stubble, dark hair above lip and smooth legs. Its the best beauty buy ever. Although initial outlay a bit expensive, in the long run it will save me hundreds and its so easy to use. Brilliant!! Will be recommending to all my girlie friends!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.