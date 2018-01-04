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VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

SC6240/01

4.5

| (242) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

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04/01/2018

Deutschland

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Absolut schmerzfrei. Einfache Handhabung. Akku hält lange

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02/12/2017

Deutschland

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Bekræftet køber

Wirksames Produkt

VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung

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02/12/2017

Deutschland

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Wirksames Produkt

VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.

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