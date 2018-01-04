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Udgået
4.5
ud af 5
242
Anmeldelser
95%
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viollleta
04/01/2018
Deutschland
zufriedene Kundin
Absolut schmerzfrei. Einfache Handhabung. Akku hält lange
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion
RomV
02/12/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Wirksames Produkt
VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Katze12
02/12/2017
Deutschland
Wirksames Produkt
VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung
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