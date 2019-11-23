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Udgået
SCD150/50
Rød
Til opbevaring af kold, udmalket modermælk/modermælkserstatning eller kogt, varmt vand i op til 4 timer.
Philips AVANT Urban-tasken har en bred, justerbar skulderrem for optimal bærekomfort
3.1
ud af 5
40
Anmeldelser
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Fordele
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Ulemper
Can't machine wash, only sponge dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Kezzababes
29/07/2012
United Kingdom
Great and saves money
We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD137/61 Nylon Therma Tote
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD137/61 Nylon Therma Tote