ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten
  • Giv din baby mad på farten

Udgået

Philips AventAvent termotaske af neopren

SCD150/50

3.1
| (40) Anmeldelser
Giv din baby mad på farten
Den smarte ThermaTote har plads til 2 Philips Avent-sutteflasker, 2 Magic-bægre eller 4 VIA-bægre. Det dobbelte isoleringslag holder mælken kold eller vandet varmt i op til fire timer. Let, kompakt og praktisk på rejser.
Se alle fordele

Designet til at indeholde Avent-flasker samt VIA- og Magic-bægre

Giv din baby mad på farten

  • Rød

Sikrer, at flasker holdes varme eller kolde

Sikrer, at flasker holdes varme eller kolde

Til opbevaring af kold, udmalket modermælk/modermælkserstatning eller kogt, varmt vand i op til 4 timer.

Bred, justerbar skulderrem

Philips AVANT Urban-tasken har en bred, justerbar skulderrem for optimal bærekomfort

Designet til at indeholde Avent-flasker og VIA- og Magic-bægre

Designet til at indeholde Avent-flasker og VIA- og Magic-bægre

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.1

ud af 5

40

Anmeldelser

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Fordele

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Ulemper

Can't machine wash, only sponge dry

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD137/61 Nylon Therma Tote

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.