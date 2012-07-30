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  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
  • Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*

Udgået

Philips AventStartsæt til nyfødte

SCD270/00

4.8
| (24) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*
Philips Avent-startsættet SCD270/00 indeholder 2 x 125 ml og 2 x 260 ml BPA-frie sutteflasker
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Mindre kolik**

Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*

Denne flaske er fremstillet af PES - et BPA-frit materiale

Denne flaske er fremstillet af PES - et BPA-frit materiale

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

24

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent bottles

I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is really effective as anti collic for my baby.

Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product very good

I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.