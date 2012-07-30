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Udgået
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**
4.8
ud af 5
24
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
mel81
24/07/2012
United Kingdom
This product very good
I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD270/00 Newborn Starter Set
En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).
En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.