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Udgået

Philips AventStartsæt til nyfødte

SCD271/00

4.6

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*

SCD271/00 er et praktisk sæt fra Philips Avent med 4 Classic-sutteflasker (2 x 125 ml og 2 x 260 ml), en flaske- og suttebørste og en hvid gennemsigtig sut til børn på 0-6 måneder.

Se alle fordele

Mindre kolik**

Får dit spædbarn til at falde til ro, især om natten*

  • Classic

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.

0% BPA-produkt

0% BPA-produkt

Dette produkt indeholder 0% BPA

Buet børstehoved og formet spids

Buet børstehoved og formet spids

Det specialbuede børstehoved og den formede hankespids når ud i alle hjørner på alle typer flasker, sutter og madeudstyr, så det bliver fuldstændig rent.

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A must for new mums

I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD271/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.