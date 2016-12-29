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  • Den naturlige vej til madning med flaske
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  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
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  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske
  • Den naturlige vej til madning med flaske

Udgået

Philips AventStartsæt til nyfødte

SCD290/01

4.7
| (50) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Den naturlige vej til madning med flaske
Et smart sortiment med 4 Natural-flasker (2 x 125 ml og 2 x 260 ml), en flaske- og suttebørste og en hvid gennemsigtig sut til børn på 0-6 måneder. Den nye flaske gør madning med flaske mere naturlig, så du nemt kan kombinere amning og madning med flaske.
Se alle fordele

Sæt med flasker og sutter

Den naturlige vej til madning med flaske

  • Natural

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

50

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

2
1

29/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good quality

Brilliant set I would recommend to anyone after a starter set, will not disappoint.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good kit for your birthing bag.

While we received this after we had our child, This kit set would be great to pack in your birthing bag, as it has everything you might need. And its compact enough that it wouldn't take up too much space.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

08/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

I purchased the newborn bottle starter set as it has a variety of bottle sizes for my son. Philips avent always seems to be my go to brand when it comes to baby products and I'm really delighted with these bottles.  My breastfed baby seems happy to take them and prefers them to other brands (we have tried alot) These are very well made and you can feel the quality when holding them. They don't leak, are very comfortable to hold when feeding baby and my son doesn't seem to be suffering with colic or wind from them. Easily to wash and sterilise and compatible with the avent breast pump too. I'm really delighted I purchased these bottles and my son is very happy to switch between breast and these bottles with no fussing whatsoever. A must for all new mummys and this set has everything you need.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD290/01 Newborn Starter Set

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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