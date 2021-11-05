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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Philips AventNatural-startsæt til nyfødte

SCD301/01

4.6
| (210) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores Natural-flaske med en ultrablød sut minder mere om brystet. Den brede brystformede sut med fleksibel spiraludformning og en komfortabel kronbladsform giver et naturligt greb og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
Se alle fordele

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • Startsæt til nyfødte

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

210

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

05/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Baby feed bottles

absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.

Fordele

everything great

Ulemper

none

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/01 Newborn Natural starter set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/01 Newborn Natural starter set

10/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

I wouldn’t use any other brand

I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future

Fordele

Absolutely everything

Ulemper

None whatsoever

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories

04/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

If it ain't broke dont try fixing it

My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.

Fordele

Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.