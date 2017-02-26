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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Philips AventStartsæt til nyfødte

SCD371/00

4.8
| (20) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
SCD371/00 er et praktisk sæt fra Philips Avent med 4 Classic-sutteflasker (2 x 125 ml og 2 x 260 ml), en flaske- og suttebørste og en hvid gennemsigtig sut til børn på 0-6 måneder.
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Nem at rengøre for perfekt hygiejne

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • Classic+ (nyt)

Dokumentation for, at anti-koliksystemet mindsker kolik*

Dokumentation for, at anti-koliksystemet mindsker kolik*

I modsætning til andre sutteflasker er det klinisk dokumenterede anti-koliksystem nu integreret i sutten, så det er nemmere at samle sutteflasken korrekt. Når barnet sutter, åbner den enestående ventil og slipper luften ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave.

Klynken reduceres, især om aftenen

Klynken reduceres, især om aftenen

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.*

Barnet styrer mælketilstrømningen, så det giver mindre gylpen, bøvsen og luft i maven

Barnet styrer mælketilstrømningen, så det giver mindre gylpen, bøvsen og luft i maven

Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så overspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

20

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

All you need to get started

This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little starter bundle

Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, havde tendens til mindre kolik sammenlignet med børn, der blev madet med en traditionel sutteflaske. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, klynkede mindre sammenlignet med børn, der blev madet med en flaske fra en anden førende producent.