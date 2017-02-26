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Classic+ (nyt)
I modsætning til andre sutteflasker er det klinisk dokumenterede anti-koliksystem nu integreret i sutten, så det er nemmere at samle sutteflasken korrekt. Når barnet sutter, åbner den enestående ventil og slipper luften ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave.
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.*
Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så overspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.
4.8
ud af 5
20
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
All you need to get started
This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great little starter bundle
Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD371/00 Newborn Starter Set
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, havde tendens til mindre kolik sammenlignet med børn, der blev madet med en traditionel sutteflaske. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, klynkede mindre sammenlignet med børn, der blev madet med en flaske fra en anden førende producent.