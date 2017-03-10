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Udgået

Philips AventAnalog babyalarm

SCD470/00

3.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hør din baby
Sørger for sikker modtagelse i og omkring huset samt minimal interferens fra andre enheder.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Rækkevidde op til 150 m

Hør din baby

Minimal interferens fra andre monitorer

Minimal interferens fra andre monitorer.

Lyser når batterierne skal oplades eller udskiftes

Lyser, når batterierne skal oplades eller udskiftes.

Justér lydstyrken i forældreenheden, så den passer til situationen

Gør det muligt at justere forældreenhedens lydstyrke efter behov.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoges Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoge babyfoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analogue baby monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analogue baby monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 