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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Minimal interferens fra andre monitorer.
Lyser, når batterierne skal oplades eller udskiftes.
Gør det muligt at justere forældreenhedens lydstyrke efter behov.
3.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoges Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoge babyfoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analogue baby monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD470/00 Analogue baby monitor
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.