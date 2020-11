Forældreenheden kan forsynes via lysnettet og via batteri

Forældreenheden fungerer perfekt med strøm fra lysnettet. Du kan opnå ekstra mobilitet ved at isætte batterier, så forældreenheden kan bruges uden ledning. Du kan isætte to ikke-genopladelige 1,5 V R6 AA-alkalinebatterier eller to genopladelige 1,2 V R6 AA-batterier.