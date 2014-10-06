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  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Udgået

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyalarm

SCD505/00

3.6
| (124) Anmeldelser
Den mest pålidelige forbindelse til din baby
Vores DECT-babyalarmer fra AVENT giver dig trygheden ved at føle dig tæt på din baby, selvom du ikke er i samme rum. Med vores nye ECO-tilstand kan du også være mere miljøvenlig uden at miste den vigtige forbindelse. Bedst i test hos Taenk (2012).
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Bedst i test hos Taenk.dk (2012)!

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

  • 100 % privat forbindelse

  • Natlampe og vuggeviser

  • Svarfunktion

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.

Energibesparende ECO-tilstand

Energibesparende ECO-tilstand

Slå ECO-tilstanden til for at reducere sendeeffekten i børneværelset. I ECO-tilstand opretter enhederne kun forbindelse, når barnet laver en lyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

124

Anmeldelser

06/10/2014

Norge

Norge

Gjør jobben

Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

18/11/2016

Sverige

Sverige

Enkel och superbra!

Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

07/02/2016

Sverige

Sverige

Billig och pålitlig

Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 

  1. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.