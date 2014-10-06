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Udgået
SCD505/00
100 % privat forbindelse
Natlampe og vuggeviser
Svarfunktion
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.
Slå ECO-tilstanden til for at reducere sendeeffekten i børneværelset. I ECO-tilstand opretter enhederne kun forbindelse, når barnet laver en lyd.
3.6
ud af 5
124
Anmeldelser
frustubbis
06/10/2014
Norge
Gjør jobben
Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Emmeli
18/11/2016
Sverige
Enkel och superbra!
Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
JohanD
07/02/2016
Sverige
Billig och pålitlig
Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.